Trei romani sunt printre cei 145 de raniti in explozia din Bologna. Premierul Italiei: Ne putem considera norocosi

Premierul Italiei: Ne putem considera norocosi

Ziare.

com

Totodata, si MAE a modificat bilantul. Daca initial a anuntat ca un roman este printre victime, acum anunta ca in total pana la aceasta ora au fost identificati trei cetateni romani raniti in explozie.Doi dintre acestia au fost externati, altul este in continuare internat intr-o unitate medicala, pentru ingrijiri de specialitate, starea sa de sanatate fiind stabila, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe.Amintim ca in prima informare MAE anuntase ca soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze , parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale, iar dupa primirea ingrijirilor medicale necesare a fost externat din spitalul unde fusese transportat, ramanand in contact cu reprezentantii oficiului consular."Consulatul General al Romaniei la Bologna continua monitorizarea situatiei si mentine in permanenta legatura cu autoritatile locale, unitatea medicala si cu cetatenii romani afectati, acordand asistenta consulara, in limita competentelor legale", precizeaza MAE."Ne putem considera norocosi. A fost un accident teribil, dar cei raniti se recupereaza. Avand in vedere situatia, ar fi putut fi consecinte mai grave", a declarat premierul italian Giuseppe Conte.Premierul italian, care i-a vizitat pe ranitii internati la Spitalul Carlo Alberto Pizzardi din Bologna, a spus ca a fost demarata o ancheta privind incidentul: "Dupa cum stiti, procurorul general din Bologna a demarat o ancheta pentru a afla cauzele".Conte a precizat ca vor avea loc si analize tehnice: "Trebuie sa intelegem ce s-a intamplat pentru a preveni asemenea tragedii".O autocisterna a explodat luni dupa-amiaza pe soseaua de centura din Bologna, in apropierea aeroportului din oras, provocand un incendiu puternic.Conform agentiei ANSA, o camioneta care transporta alte masini s-a ciocnit cu o autocisterna care transporta gaz petrolier lichefiat, declansand astfel un incendiu de proportii.Accidentul a cauzat prabusirea partiala a unei sectiuni suspendate a autostrazii iar mai multe masini care se aflau sub aceasta portiune au luat foc si apoi explodat.