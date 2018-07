Un bebelus roman a fost impuscat in bratele mamei la Roma

Ziare.

Victima a fost operata de urgenta si se afla internata in spital, dar medicii sunt rezervati in privinta starii bebelusului, informeaza cotidianul Corriere della Sera.Incidentul s-a produs in cursul zilei de marti, atunci cand mama fetitei de un an se plimba cu ea in brate pe strada Palmiro Togliatti din Roma. Copilul a inceput brusc sa planga si imediat femeia a observat ca tasneste sange din spatele copilului.Mama si copilul locuiau intr-o tabara de nomazi din zona Via di Salone a capitalei Italiei.La Repubblica relateaza ca cel mai probabil in acest incident a fost folosit un pistol cu aer comprimat.Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele producerii incidentului, printre ipoteze fiind inclusiv ca ar fi fost vorba un atac cu caracter rasist.