Un croitor roman din Italia coase masti si le ofera celor care au nevoie (Foto)

LIVE

Ziare.

com

Stefan Ilasi, in varsta de 44 de ani, este original din Ialomita, iar in Italia lucreaza de 15 ani. Este angajat al croitoriei hotelului Regina Isabella Resort, din Ischia, arata La Repubblica Napoli Acum, in plina pandemie de coronavirus, romanul s-a hotarat sa faca ceva util cu talentul sau, asa ca realizeaza masti de protectie si le ofera cunoscutilor."Cand am aflat ca nu mai exista masti pe nicaieri, mi-am spus ca am tot ce imi trebuie ca sa le creez si sa le daruiesc", a spus el.El a facut cateva bucati pentru prieteni la inceput, apoi a inceput sa coasa din ce in ce mai multe."Se pot spala, refolosi, unele le-am si decorat ca erau pentru copii si voiam sa-i fac sa zambeasca", a declarat el.Stefan a mentionat ca oamenii au incercat sa ii dea bani pe masti, dar ca a refuzat. "O fac cu drag", a declarat romanul.A.G.