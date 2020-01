Un roman a murit de frig pe o strada din Florenta, in prima seara a noului an

Ziare.

com

Autoritatile citate de Il Mattino spun ca barbatul se numea Dumitru Panait, si avea 49 de ani.Echipajul sosit de urgenta pe via Santa Caterina d'Alessandria l-a transportat la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic.O ancheta a fost deschisa, dar se pare ca barbatul a murit din pricina hipotermiei, nefiind semne ca ar fi fost supus unei agresiuni. In plus, in hainele sale a fost gasit actul de identitate si o suma de bani.Zona in care a fost gasit romanul este cunoscuta de politisti ca fiind una populata cu oameni ai strazii.C.B.