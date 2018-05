Un roman e dat disparut in Oceanul Atlantic

Ziare.

Cei doi practicanti de yachting - italianul A.R. (53 de ani) si romanul A.V. (in varsta de peste 30 de ani) - se deplasau din Insula franceza Martinica spre Italia la bordul unei ambarcatiuni cu lungimea de 14 metri, "Bright".Sotia sportivului italian a alertat autoritatile italiene, semnaland ca ambarcatiunea a disparut in Oceanul Atlantic, intre Insulele Azore si Gibraltar.Fortele Navale portugheze au anuntat vineri ca au gasit resturi ale unei ambarcatiuni care ar putea fi velierul la bordul caruia se aflau cei doi, relateaza publicatia Correiro de Manha si agentia de presa ANSA.Ministerul Afacerilor Externe a transmis, ca ambasada Romaniei la Roma urmareste indeaproape cazul."Ambasada Romaniei la Roma urmareste indeaproape cazul cetateanului roman declarat disparut in Oceanul Atlantic, in timp ce se deplasa din insula franceza Martinica catre Republica Italiana. Imediat dupa semnalarea situatiei, misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile italiene pentru a obtine informatii suplimentare", se arata raspunsul oferit de MAE la solicitarea MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe mai spune ca ambasada Romaniei la Roma monitorizeaza cu prioritate cazul si este in contact permanent cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consular.