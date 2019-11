Un roman este acuzat ca a ucis in centrul Romei o fosta campioana la atletism

Ziare.

com

Stefan C., in varsta de 26 de ani, este acuzat de procurori de uciderea cu premeditare a fostei campioane tunisiene la atletism Imen Chatbouri, in varsta de 37 de ani. Fosta sportiva a murit dupa ce a fost impinsa de pe Podul Sisto, in centrul istoric al Romei, in luna mai.Romanul neaga acuzatiile, dar autoritatile italiene au prezentat o inregistrare surprinsa de camere de luat vederi instalate pe pod.Inculpatul sustine ca ar putea fi vorba de o eroare judiciara. "Nu stiu de ce sunt acuzat", a declarat el. "Este vorba de o infractiune fara motiv. Cei doi au petrecut seara in prietenie si veselie. Stefan sustine ca nu a impins-o", a declarat avocata inculpatului, Claudia S.Daca va fi gasit vinovat de crima cu premeditare, romanul risca sa fie condamnat la inchisoare pe viata.