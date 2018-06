Un roman este erou in Italia: A salvat o femeie care urma sa cada intr-o cascada (Video)

Ziare.

Ion Dinculeasa a fost singurul care a avut curaj sa sara in apa, in momentul in care a auzit strigatul disperat al femeii."Stateam cu un prieten la masa, langa apa, cand am auzit cazatura, dar nu am prea bagat de seama. Baiatul care era cu mine a zis ca cineva a aruncat un sac cu gunoaie in apa, dar cand ne-am uitat mai bine am vazut capul femeii care se zbatea sa iasa la suprafata si striga 'Ajutor! Ajutor!' . Atunci am lasat cheile si i-am spus prietenului meu ca ma duc dupa ea", a relatat Ion Dinculeasa pentru Pandurul.ro Curajul barbatului era sa il coste viata, pentru ca femeia nu stia sa inoate si a fost dificil sa o salveze. Romanul a reusit sa se prinda de un fier si a tinut-o pe italianca la suprafata 15 minute, pana cand au ajuns echipele de interventie."A cazut in apa si se indrepta spre cascada, daca n-ajungeam intr-un minut, o pierdeam. Nu stia nici sa inoate. Din fericire, am reusit sa ma prind de un fier, altfel ar fi trebuit sa-i dau drumul pana nu ne trageau curentii pe amandoi. Am stat in apa mai bine de 15 minute si nu mi-era frica pentru mine, cat mi-era frica pentru fata aia", a povestit Dinculeasa pentru presa italiana.Romanul a vizitat-o apoi la spital pe cea care o salvase. Femeia l-a imbratisat foarte strans, moment care l-a emotionat foarte tare pe Dinculeasa."A fost ceva minunat. M-am simtit ca si cum as fi fost Dumnezeu pentru o fata care era aproape moarta", a mai spus el.