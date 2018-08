Vicepremierul Italiei: Exista un import de sclavi din Romania si Bulgaria

Ziare.

Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei in urma carora au murit 16 imigranti extracomunitari care lucrau ca sezonieri au generat o dezbatere politica ampla privind exploatarea muncitorilor straini.Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a cerut masuri dure pentru limitarea imigratiei, a traficului de persoane si a formelor de sclavie. "Exista o lege privind exploatarea persoanelor care trebuie actualizata pentru a le permite angajatilor din agricultura sa lucreze legal. Dar legea nu rezolva problema, trebuie aplicata, iar fermierii trebuie sa fie in situatia de a putea respecta legea", a afirmat Matteo Salvini."Vom incerca sa aplicam masuri de constrangere si pentru legalitatea transporturilor; in ultima perioada au fost sechestrate 300 de mijloace de transport, autoutilitare cu numere de inmatriculare bulgare si fara asigurare.. Le voi scrie colegilor mei din aceste tari pentru ca, dat fiind ca fac parte din Uniunea Europeana, trebuie sa ia la randul lor masuri pentru controlul mijloacelor de transport si persoanelor.Obiectivul este o gestionare transparenta a transporturilor, as spune chiar un sistem public de transporturi, pentru a opri afacerile grupurilor de crima organizata", a subliniat Matteo Salvini, citat de Il Messaggero.Doua accidente rutiere grave au avut loc in urma cu cateva zile in sudul Italiei. Sambata, patru imigranti nord-africani au murit in zona Ascoli Satriano / Castelluccio dei Sauri, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit cu un TIR. Intr-un alt accident, produs luni, 12 imigranti africani au murit dupa ce microbuzul cu care erau transportati, inmatriculat in Bulgaria, s-a lovit cu un autocamion in localitatea Ripalta, situata in provincia Foggia.