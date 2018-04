Zeci de romani blocati la Roma: RyanAir le-a anulat cursa si i-a reprogramat chiar si pentru vineri

Ziare.

Oamenii spun ca au fost reprogramati pentru curse de miercuri, joi sau vineri, insa compania s-a oferit sa le achite doar o noapte de cazare, iar multi sunt revoltati pentru ca nu isi permit sa stea la Roma inca doua, trei sau patru nopti, potrivit Digi 24.Sunt insa si romani care au refuzat oferta si au vrut sa se intoarca in aceasta noapte la Bucuresti, platind peste 200 de euro pentru un bilet."Mi s-a oferit o noapte de cazare in aceasta seara si zbor vineri seara, voi cere rambursarea si caut zbor. Miercuri trebuie sa fiu la munca, nu-mi permit sa stau pana vineri pe buzunarul propriu. Am avut o saptamana de vacanta, azi trebuia sa ma intorc.Ni s-a zis ca a fost o greva din Franta, multe persoane au ramas la Roma. Unii se vaitau ca au 80 de euro in buzunar in conditiile in care se ofera o zi de cazare. Zborurile au inceput sa fie joi, vineri pentru ca pana atunci sunt toate ocupate", a spus o pasagera, la Digi 24.Ea a adaugat ca este insotita de un copil de 8 ani.