200 de imigranti, inclusiv romani, tinuti ca sclavi la o ferma din Marea Britanie

Ziare.

com

"Este, cu siguranta, una din cele mai mari operatiuni in care am fost implicati", a declarat Paul Coffey, purtator de cuvant al Autoritatii britanice de combatere a abuzurilor in munca, organism care a primit anul trecut puteri similare politiei pentru a ancheta cazuri de tinere in sclavie."Sunt aproximativ 200 de oameni - lituanieni, romani, bulgari si polonezi - care vin aici in fiecare an pentru sezonul de culegere a florilor si care sunt cazati in rulote la ferma Bosahan, din Helston", a precizat inspectorul de politie Gail Windsor, in urma raidului intreprins in cursul diminetii de joi.Muncitorii vor primi asistenta din partea unor organizatii umanitare, constand in consiliere, adapost, servicii juridice si de imigratie, a declarat Kathryn Taylor, din partea organizatiei caritabile Armata Salvarii.Guvernul britanic estimeaza ca cel putin 13.000 de persoane sunt victime ale muncii fortate, exploatarii sexuale si servitutii domestice, dar politia sustine ca cifra reala ar putea fi mult mai mare.Politia isi intensifica eforturile impotriva cazurilor de trafic de persoane si sclavie moderna, avand in derulare peste 500 de operatiuni, a precizat Agentia nationala pentru combatarea infractionalitatii.In timp ce raiduri intreprinse de politie la ferme de pasari sau unitati de procesare a alimentelor au fost bine mediatizate, cazul de la ferma horticola ar putea determina opinia publica sa se gandeasca de doua ori unde s-ar mai putea ascunde munca fortata, a declarat Jakub Sobik, purtator de cuvant al asociatiei Anti-Slavery International, intr-o declaratie telefonica pentru Fundatia Thomson Reuters."Majoritatea oamenilor nu se vor gandi la sclavie atunci cand vor cumpara sau primi flori saptamana viitoare de Ziua Indragostitilor. Insa practici foarte murdare pot sta in spatele unor produse aparent inocente", a remarcat el.