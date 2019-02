5 romani au fost condamnati la inchisoare in Marea Britanie pentru trafic cu migranti

Ziare.

Politistii de frontiera francezi au descris drept "insuportabila" caldura venita dintr-un compartiment ascuns al unei autoutilitare Mercedes Sprinter, unde au gasit 8 migranti afgani, dupa ce pe 17 august au oprit acest vehicul la punctul de frontiera de la Coquelles, la intrarea in tunelul de sub Canalul Manecii, informeaza Press Association.La perchezitionarea vehiculului, politistii au descoperit o partitie disimulata sub un covor, loc unde se aflau ascunsi doi barbati, doua femei si patru copii cu varste cuprinse intre 10 luni si 7 ani.Soferul, Dumitru-Daniel Cojanu, le-a spus atunci politistilor ca merge la Londra pentru cateva zile impreuna cu Camelia-Florina Teleaga, pasagera in acelasi vehicul si care a spus ca isi viziteaza sora in Marea Britanie.Ei au fost condamnati vineri la inchisoare, impreuna cu alte trei persoane care calatoreau in acelasi vehicul, soferul primind trei ani si noua luni de inchisoare si pasagera sa trei ani si doua luni. Ceilalti trei romani condamnati sunt Ion-Aurelian Apostol (sase ani de inchisoare), Matei Daniel Nedelcu (trei ani si patru luni) si Ionut-Catalin Vasilica (trei ani si doua luni).