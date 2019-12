A aparut replica si la Bucuresti, dupa viralul "Mi-e dor de tine" de la Londra

Ziare.

com

Mesajul "Te astept" a fost amplasat pe Podul Izvor si va ramane aici pana pe 20 ianuarie 2020, anunta Lights On Romania Primul mesaj, "Mi-e dor de tine", a fost inaugurat in Canary Wharf, Londra, in prezenta ambasadorului Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Dan Mihalache, si a lordului britanic de origine romana, sir George Iacobescu. Instalatia de la Londra a fost creata printr-un demers unic de asociere intre festivalul Lights ON Romania si festivalul britanic Canary Wharf Winter Lights.Mesajul a devenit viral in primul tur al alegerilor prezidentiale.