Ambasada: Jumatate de milion de romani din Marea Britanie au aplicat pentru statutul de rezident

Asta in cadrul proceduriipusa de autoritatile britanice la dispozitia cetatenilor europeni care doresc sa continue sa locuiasca in UK si dupa 31 decembrie 2020, conform unui comunicat de presa remis"Fata de datele comunicate anterior de Home Office, ministerul britanic de interne, valabile pentru finalul anului 2019, se constata o crestere cu 63.000 a numarului de aplicatii depuse de cetatenii romani.La nivel total, in cadrul EU Settlement Scheme au fost inregistrate 3.107.900 aplicatii depuse de cetateni europeni, din care 2.730.200 au fost deja validate, dintre acestea 58% fiind aplicatii pentru #SettledStatus si 41% #PreSettledStatus", mai anunta ambasada in comunicat.Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 30 iunie 2021, pentru cetatenii europeni care ajung pe teritoriul Regatului Unit pana la 31 decembrie 2020.Ambasada Romaniei in UK sta la dispozitia cetatenilor cu informatii si sprijin despre procedura de inregistrare in EUSS la numarul de telefon, precum si la adresa de email