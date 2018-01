Ambasadorul Angliei a dezvaluit cat ii va costa pe romani sa ramana in Regatul Unit dupa Brexit

Ziare.

com

"Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent si cu forme legale in Marea Britanie pentru o perioada de cel putin cinci ani vor putea aplica pentru a ramane nelimitat, prin obtinerea 'settled status'. Aceasta inseamna ca vor avea acces la fondurile si serviciile publice si vor putea sa aplice pentru cetatenie britanica.Persoanele care se afla in Marea Britanie la data de 29 martie 2019, dar care nu au locuit acolo cu forme legale pentru o perioada de cel putin cinci ani, vor trebui sa aplice pentru dreptul de a ramane pana cand depasesc perioada minima de cinci ani. Ulterior, vor putea aplica pentru 'settled status'", a explicat Paul Brummell pentru Capital Ambasadorul a adaugat ca vor exista facilitati privind sederea in Marea Britanie si pentru membrii familiilor romanilor stabiliti in Marea Britanie."De asemenea, familiile cetatenilor UE, care traiesc impreuna cu acestia sau li se alatura pana la data de 29 martie 2019, vor putea aplica pentru 'settled status', de obicei dupa o perioada de cinci ani petrecuta in Marea Britanie. Membri apropiati ai familiei (sot/sotie, parteneri, copii, nepoti, parinti si bunici) vor putea sa se alature cetatenilor UE dupa Brexit, daca legatura de familie dateaza de dinainte de 29 martie 2019", a mai declarat acesta.Un permis de sedere in Marea Britanie ar urma sa coste cat eliberarea unui pasaport. Potrivit unui portal guvernamental din Regatul Unit , taxa standard pentru eliberarea unui pasaport de catre autoritatile de britanice este de 46 de lire sterline (circa 240 lei) pentru solicitantii care au sub 16 ani si de 72.5 lire sterline (circa 377 lei) pentru cei care au depasit aceasta varsta.