Ambasadorul Romaniei in UK cere Guvernului sa amane termenul pana la care se pot inregistra la vot romanii din strainatate

Ziare.

com

Apelul vine in contextul in care numarul alegatorilor romani care s-au inregistrat online pentru a vota la alegerile prezidentiale este inca foarte redus."Ma simt dator sa fac apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare.Dupa cum se stie, maine, 11 septembrie, este prevazut sa se incheie acest proces. Este adevarat ca, in aceste 45 de zile de cand a fost demarata procedura de inregistrare, numarul romanilor din strainatate este surprinzator de redus. Doar aproximativ 55.000 de romani s-au inregistrat", a transmis Dan Mihalache intr-o declaratie remisa martiAcesta precizeaza ca ritmul de inregistrare s-a intensificat in ultimele zile, iar "diaspora mai are nevoie de timp"."Se poate observa insa ca, in ultimele zile, s-a intensificat ritmul de inregistrare. Se poate observa o crestere a apetitului romanilor din strainatate pentru inregistrarea pentru votul prin corespondenta si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare.De exemplu, in Marea Britanie, in ultimele zile, ritmul de inregistrare a ajuns la peste 800 de persoane pe zi, iar numarul celor care s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta in ultima saptamana este egal cu numarul celor care s-au inscris in primele 35 de zile de cand a fost demarata procedura.Romanii din Marea Britanie sunt pe primul loc la inregistrare, atat pentru votul prin corespondenta (7.600), cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare (5.400).Diaspora mai are nevoie de timp si cred ca Guvernul are toate premisele sa hotarasca prelungirea perioadei de inscriere cu cateva zile si sa dea astfel sansa cat mai multor romani din strainatate sa se inregistreze, fie pentru votul prin corespondenta, pe care o consideram o modalitate civilizata si confortabila de exercitare a dreptului de vot in strainatate, fie pentru infiintarea de sectii de votare", a mai declarat ambasadorul.Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informa, saptamana trecuta, ca pana la acel moment s-au inregistrat 20.040 de persoane care doresc sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale, dar si 19.430 de alegatori care prefera sa se deplaseze la sectia de votare.De asemenea, presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, preciza ca exista premise pentru prelungirea termenul de inregistrare cu patru zile, de la 11 septembrie la 15 septembrie.De altfel, premierul Viorica Dancila spunea, la o zi dupa acest anunt al AEP, ca a cerut Autoritatii sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta.Primul tur al alegerilor prezidentiale este programat in 10 noiembrie.