Arestari in cazul romanului ucis la Londra: Nu ne vom opri pana nu vor fi arestati toti cei implicati in uciderea lui Tudor

Ziare.

com

Trei barbati, cu varste de 20, 23 si 25 de ani, sunt acuzati de uciderea lui Tudor Simionov, care avea 33 de ani si lucra ca agent de securitate la un club din zona Park Lane (Londra) . In incidentul in care a fost injunghiat mortal cetateanul roman au fost raniti si doi colegi ai acestuia, care intre timp au fost externati.Suspectul in varsta de 20 de ani a fost ranit in cursul operatiunii politiei, desfasurata marti intr-un imobil din Brent, in nord-vestul Londrei. Potrivit Scotland Yard, individul a fost capturat de "un caine al politiei" imediat dupa ce sarise pe o fereastra si fugea, informeaza cotidianul The Guardian.Suspectul in varsta de 25 de ani a fost arestat dupa ce s-a prezentat singur, luni seara, la o sectie de politie din centrul Londrei. Al treilea individ a fost arestat in cartierul Hammersmith (vestul Londrei).Anchetatorii au anuntat ca urmaresc in continuare alti doi indivizi periculosi - Ossama Hamed, in varsta de 25 de ani, si Nor Aden Hamada, in varsta de 23 de ani.Detectivul Garry Moncrieff, coordonatorul investigatiei, a declarat: "Cei trei indivizi arestati vor fi interogati. Oricum,".Detectivul i-a descris pe Hamed si Hamada drept "indivizi periculosi care trebuie arestati". "Oricine i-a vazut sau stie ceva despre locul in care s-ar afla trebuie sa contacteze politia imediat", a spus el.Romanul Tudor S. (33 de ani) a decedat in noaptea de Revelion la Londra, oras in care lucra ca agent de securitate la un club. Acesta a incercat sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre fara invitatii la o petrecere exclusivista si a fost injunghiat in piept.