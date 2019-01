Cinci romani din Irlanda de Nord au fost batuti cu batele de baseball in propria casa

Ziare.

Politia a facut un apel la martori dupa jaful cu circumstante agravante din localitatea Monkstown, din zona urbana Newtownabbey, informeaza Belfast Daily.Potrivit informatiilor relatate, in jurul orei locale 20:20, mai multi barbati au patruns cu forta intr-o casa din zona si i-au agresat pe ocupanti cu bate de baseball.Cei cinci barbati care se aflau in casa au suferit mai multe rani in urma incidentului, iar unul dintre ei a fost transportat la spital.Din cate se pare, victimele atacului sunt originare din Romania, scrie sursa citata.Politistii suspecteaza in acest caz un atac motivat de ura si fac apel la oricine a fost martor al incidentului sau care detine informatii care pot contribui la investigatie sa contacteze autoritatilem din comitatul Antrim.De asemenea, orice informatii pot fi furnizate organizatiei caritabile independente "Crimestoppers", care este 100% anonima si le da posibilitatea oamenilor sa ia pozitie si sa combata infractionalitatea, mai scrie Belfast Daily.