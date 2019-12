Ciolos: Guvernul sa pregateasca solutii de reintegrare a romanilor care nu vor mai putea sta in Marea Britanie

Ziare.

com

"Cat de usor le va fidin Romania? Cat de usor si de rapid se vor elibera, se va face transcrierea documentelor civile din registrul public britanic in cel romanesc, vor fi recunoscute, se va face inmatricularea masinilor personale si multe alte detalii administrative ce tin in mare masura doar de bucataria interna a Romaniei", a scris Ciolos pe Facebook.El a adaugat ca Guvernul trebuie sa faca urgent propuneri in ceea ce priveste, iar familia doreste sa locuiasca si sa munceasca in continuare in Marea Britanie.Potrivit lui Dacian Ciolos, acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeana nu este inca unul ideal din perspectiva cetatenilor romani care locuiesc in prezent acolo, aratand ca Parlamentul European a atras deja atentia si va fi ferm in continuare asupra unei prevederi esentiale pentru cetatenii UE care au resedinta in Marea Britanie."Este vorba despre procedura de obtinere a dreptului de sedere care este greu aplicabila si pune efortul birocratic pe umerii cetatenilor in loc sa fie in responsabilitatea statului britanic. In acest moment, daca se ajunge la o iesire ordonata a Marii Britanii din UE, cetatenii care au mai mult de cinci ani de cand traiesc si lucreaza in UK trebuie sa solicite drept de sedere., pentru ca ei se trezesc in aceasta situatie fara a avea vreo vina. Responsabilitatea, din punctul nostru de vedere, revine statului care a cerut iesirea din UE", a mai scris Ciolos.In plus, acesta considera perioada de cinci ani petrecuta in Marea Britanie pentru a putea fi solicitat dreptul de sedere este una arbitrara.