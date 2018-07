"Eroul cu facalet" de la atentatele din Londra este primul roman premiat de Regina Marii Britanii

Ziare.

Ieseanul Florin Morariu a declarat miercuri seara ca a primit o scrisoare din partea autoritatilor britanice, prin care este propus de catre premierul Theresa May pentru a primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery".Distinctia reprezinta o forma de recunoastere a unui comportament curajos al militarilor si civililor, demonstrat in anumite circumstante deosebite si in numele natiunii britanice."Mi-au trimis o scrisoare (autoritatile britanice - n.red.) prin care am fost intrebat daca sunt de acord sa primesc decoratia. Ea va fi data, dar, deocamdata, nu se stie locul si data. A fost o cerere formulata de premierul Angliei si a fost aprobata de catre Regina Marii Britanii. Este vorba despre The Queen's Commendation for Bravery", a declarat, miercuri seara, Florin Morariu.Acesta a adaugat ca nu stie deocamdata ce presupune distinctia respectiva, cine i-o va inmana, cand si unde anume."Din cate stiu eu, decoratia este sub forma unei frunze de stejar. Chiar daca e vorba doar despre decoratie in sine, cred ca tot reprezinta ceva sa fii primul roman care o primeste!", a spus Morariu.In noaptea de 3 spre 4 iunie, trei indivizi au intrat cu o duba inchiriata in oameni, pe Podul Londrei. Inarmati cu cutite, au inceput apoi sa atace trecatorii si pe cei din localurile de langa pod, din celebra Borough Market.Florin Morariu muncea atunci intr-o brutarie din Londra, chiar in zona London Bridge, in care a avut loc atacul terrorist, el reusind sa surprinda intr-o filmare facuta cu telefonul mobil momentele de cosmar de pe strazi. In filmare, romanul le povesteste colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre teroristi dupa ce acesta reusise sa injunghie o persoana.El si un alt coleg au in mana niste bete, iar romanul ii cere altuia sa ii aduca "un facalet" din bucatarie, ca sa se poata apara in caz ca apar din nou atacatorii. La finalul filmarii se vad si doua victime injunghiate, care primesc ajutor din partea autoritatilor.