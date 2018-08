Imigrantii care lucreaza ca necalificati in Marea Britanie risca sa ajunga in sclavie, dupa Brexit. Multi sunt romani

Ziare.

De lasi pana la, lucratorii europeni formeaza o componenta esentiala a economiei britanice, iar guvernul de la Londra depune eforturi sa asigure ca firmele vor avea suficienti lucratori pentru a-si acoperi nevoile de forta de munca si dupa ce Marea Britanie va iesi efectiv din UE, cand s-ar putea termina si cu libertatea de circulatie.O idee este introducerea unui, pentru a fi garantat mai departe accesul companiilor la forta de munca slab calificata, potrivit unui raport intocmit de Observatorul pentru Imigratie al Universitatii Oxford.Totusi, legarea angajatilor de anumiti angajatori in sectoare precumar putea favoriza unele practici ale oamenilor de afaceri lipsiti de scrupule, afirma Madeleine Sumption, directoarea acestui proiect al Universitatii Oxford."Vizele sponsorizate de angajator ofera guvernului mai mult control asupra muncii decat imigrantilor, dar garantarea ca vizele nu vor facilita abuzuri este o adevarata provocare", explica ea."Daca lucratorii nu pot renunta la un loc de munca prost, atunci guvernului ii revine o responsabilitate sporita in prevenirea exploatarii. Aceasta ar putea fi posibil in teorie (...), dar impunerea respectarii standardelor de munca nu este un domeniu in care Marea Britanie sa fi excelat in trecut", mai spune Madeleine Sumption.Circa 15% din lucratorii slab calificati din Marea Britanie provin din statele UE, numarul acestor lucratori comunitari fiind de cel putin 500.000, potrivit respectivului raport.Dar imigratia neta in Marea Britanie a scazut drastic dupa ce votantii britanici, multi dintre ei motivati chiar de dorinta de a reduce imigratia, au ales la referendumul din 2016 iesirea din UE, fapt care a provocat mediului de afaceri temeri cu privire la o viitoare criza a fortei de munca.Fermierii au avertizat asupra numarului insuficient desi se plang ca le putrezesc culturile pe camp, in timp ce companiile din sectorul ospitalitatii au exprimat temeri ca vor avea tot mai putini angajati pentru posturile lor fata de care britanicii manifesta un interes scazut.Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne britanic a declarat ca guvernul va pune la punct un sistem de imigratie care sa lucreze in "interesul intregului Regat Unit" dupa ce Brexitul va deveni efectiv, pe 29 martie 2019.Totusi, organizatia caritabila Focus on Labour Exploitation (FLEX) a solicitat executivului de la Londra sa precizeze cum va garanta pe termen lung drepturile lucratorilor pentru a fi evitate"Daca guvernul nu actioneaza acum, atunci sdupa Brexit, crede Caroline Robinson, sefa organizatiei FLEX.Planurile privind imigratia fortei de munca post-Brexit, cum este exemplul vizelor sponsorizate, trebuie sa includa masuri de protectie, precum pragurile salariale sau modalitati de reclamare a abuzurilor in care lucratorii nu sunt platiti, sugereaza la randul sau Ben Rutledge, de la Ethical Trading Initiative, organizatie care sustine drepturile salariatilor.Potrivit politiei si activistilor,intr-o varietate de situatii, de la retribuirea corecta in lantul global de productie-distributie si pana la traficarea unor copii dinspre Franta.Laudata ca fiind un lider global in combaterea sclaviei legate de exploatarea fortei de munca, Marea Britanie a anuntat luna trecuta ca va revizui o lege esentiala la acest capitol adoptata in anul 2015, in urma criticilor ca ea nu este suficient folosita pentru condamnarea la inchisoare a traficantilor, ajutorarea victimelor sau pentru a determina companiile sa elimine munca fortata