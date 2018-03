MAE a lansat un clip in care le explica romanilor din UK cum vor fi afectati de Brexit (Video)

Ziare.

"Inca de la inceputul procesului Brexit, am avut ca prima prioritate garantarea drepturilor romanilor din Marea Britanie. In aceasta etapa a negocierilor,, iar regimul persoanelor care se stabilesc in acest stat inclusiv in perioada de tranzitie se va aplica uniform, fara discriminare, pentru toate statele membre.Vom mentine un contact permanent cu Michel Barnier si echipa de negociatori a Comisiei Europene, pentru a ne asigura ca aceste angajamente asumate vor fi integrate in acordul final de retragere si lucram in continuare la toate elementele specifice de interes pentru Romania, in vederea introducerii lor in textul acestui document", a declarat ministrul delegat Victor Negrescu, intr-un comunicat remis Ziare.com.Citeste si:Acesta a mai subliniat ca, pe tot parcursul procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania va fi pregatita sa informeze, sa indrume si sa sprijine cetatenii in raport cu autoritatile britanice si cu noile conditii generate de Brexit."Campania de consultare publica continua si in cea de-a doua etapa a negocierilor. Contributiile si punctele de vedere ale comunitatilor de romani din Regatul Unit sunt importante in vederea fundamentarii pozitiei Romaniei. Continuam sa actionam pentru a apara drepturile romanilor si interesele Romaniei in cel mai eficient mod posibil, ca parteneri loiali in cadrul Uniunii Europene", a subliniat Victor Negrescu.Citeste si: