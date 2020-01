Mesajul ambasadorului nostru la Londra pentru romanii care locuiesc in Marea Britanie: Iata ce trebuie sa faca dupa Brexit

Ziare.

Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in UK cu buletinul, iar conditiile de sedere aici raman neschimbate."Mesajul meu se adreseaza in primul rand celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit. Dupa cum stiti, Regatul Unit al Marii Britanii va iesi in mod oficial din UE. Sunt cateva lucruri importante pe care as dori sa le subliniez.In primul rand, nu exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera circulatie al cetatenilor romani in UK.In al doilea rand, conditiile de sedere in Regatul Unit raman neschimbate.. Deci practic nu exista, cel putin in aceasta perioada de tranzitie, motive de ingrijorare in ceea ce priveste statutul cetatenilor romani", a declarat Mihalache intr-un mesaj video.Ambasadorul a subliniat ca cel mai important este pentru romani ca, in perioada de tranzitie, sa obtina acest statut de pre-rezident sau rezident, in functie de timpul petrecut in UK."Subliniez faptul ca e important ca, in aceasta perioada de tranzitie, cei care doresc sa se stabileasca aici sa isi dobandeasca acest statut de pre-rezident pentru cei care au o vechime mai mica de 5 ani sau pentru cei care doresc sa vina in continuare, si statutul de rezident pentru cei care au o vechime mai mare de 5 ani, urmand ca dupa aceasta perioada de tranzitie modul de stabilire in UK sa fie reglementat printr-o legislatie speciala", a explicat Mihalache.Totodata, el a afirmat ca ambasada urmareste orice forma de discriminare la care ar putea fi supusi romanii din Marea Britanie."Urmarim in special orice forma de discriminare care ar putea exista la adresa cetatenilor romani, orice fel de exces pe care la un moment dat cineva l-ar putea face, fie ca e vorba de autoritati publice, autoritati de frontiera, fie ca este vorba de firme private, suntem in continuare in dialog cu autoritatile britanice pe aceasta tema.Nu sunt, repet, in momentul de fata, motive de ingrijorare. Nu este o decizie neaparat fericita din punct de vedere al constructiei europene. Vom incerca in viitor sa reglementam pe alte baze relatia noastra bilaterala, dintre Marea Britanie si Romania, astfel incat drepturile cetatenilor nostri sa fie respectate.Daca vor exista cumva anumite acte de discriminare, va rugam sa va adresati ambasadei Romaniei la +sau la adresa de e-mail:", a mai spus Mihalache.