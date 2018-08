Numarul romanilor si bulgarilor care muncesc in Marea Britanie a ajuns la un nivel record

Ziare.

Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o, relateaza marti Press Association.Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte state membre ale UE. Astfel, numarul persoanelor care lucreaza in Regatul Unit provenite din alte opt tari din Europa de Est care au aderat la UE in 2004 a inregistratIn perioada aprilie-iunie 2018, in Marea Britanie munceau 880.000 de cetateni din Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia si Slovenia. Numarul acestora a scazut cu 117.000 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.In total,- cu 86.000 cu mai putin decat in urma cu un an, cea mai mare scadere anuala inregistrata incepand cu anul 1997.Potrivit datelor oficiale, in perioada aprilie-iunie 2018 un numar de 1,27 milioane de cetateni din afara Uniunii Europene au muncit in Marea Britanie, cu 74.000 mai mult decat in urma cu un an.