Pescarii britanici sunt furiosi: Romanii si polonezii ne fura pestii si se lauda cu ei pe Facebook inainte de a-i manca

Pescarii britanici de la "Royal Forest of Dean Angling Club" din Gloucestershire, sustin ca aproximativ 12 de barbati au dat iama in iazurile lor. Ei afirma ca grupul duce crapii acasa pentru a-i manca, ignorand indicatoarele mari pe care scrie ca pestii trebuie aruncati inapoi in apa.Clubul de pescari estimeaza ca-i costa 2.000 de lire sterline pentru a inlocui crapii pescuiti ilegal si a anuntat politia in aceasta problema.Potrivit declaratiilor lui Adrian Lane (55 de ani), administratorul iazului clubului, au fost urmariti 12 barbati care pescuiau ilegal si se crede ca ei sunt din Romania si Polonia."Aceasta problema dureaza de circa cinci ani, dar devine tot mai grava. Noi am constatat o cantitate redusa de peste in iazurile noastre", a declarat Lane pentru Daily Mail."Acesti romani si polonezi fac schimb de fotografii pe media sociale cu pestii prinsi de ei", a afirmat el, adaugand ca imediat ce a vazut fotografiile postate pe Facebook a anuntat politia.Adrian Lane a mai spus ca au fost infiintate patrule permanente pentru a proteja lacurile si ca o echipa speciala incearca sa-i prinda pe barbatii care fura peste.