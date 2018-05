Plecari Romania - Anglia direct la adresa dorita cu Royal-tour!

Calatoreste in siguranta cu Royal-tour

Unde mai poti calatori cu Royal-tour?

Ziare.

com

Sunt foarte multe destinatii din Europa unde romanii vor sa ajunga in fiecare saptamana, asa ca noi incercam sa le oferim tuturor posibilitatea sa ajunga la destinatie cat mai rapid si in siguranta.Fie ca va planuiti o vacanta in Anglia, un city break la Londra, fie ca va ganditi sa petreceti cateva zile de neuitat, o data ajunsi acolo, nu uitati sa bifati cele mai atractive obiective turistice. Nu incape indoiala, pentru a calatori din Romania in Anglia, cea mai buna optiune pentru tine este transportul cu autocarul sau microbuzul.Sa ai oameni cu adevarat profesionisti si atenti la orice detaliu nu este de ajuns, cel putin nu fara o flota auto aflata in cele mai bune conditii tehnice, care sa exceleze din punct de vedere al performantelor pe care le poate realiza. Calatoriti cu noi pe ruta Romania - Anglia cu microbuze cotate la 3 si 4 stele, cu o capacitate de 8+1 locuri.Finalizarea cu succes a unui transport de persoane si livrarea coletelor in cele mai bune conditii, in timpul stabilit, are in cea mai mare parte legatura nu doar cu mijlocul de transport, dar si cu modul in care intregul proces este monitorizat de personalul nostru. Royal-tour ofera servicii de transport de persoane prin care poti ajunge la destinatie in cel mai confortabil mod, transformand calatoria ta prin intermediul microbuzelor si a autocarelor de 3 si 4 stele, intr-o excursie placuta prin Europa.Transportul international de persoane se face prin curse periodice intre cele mai importante orase din Europa, in tari precum Ungaria, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Anglia, astfel reusim sa conectam intrega populatie indiferent de mediu, urban sau rural.Nu ezitati sa apelati la serviciile noastre de transport persoane Anglia in cele mai bune conditii si in cel mai scurt timp.Royal-tour ofera reduceri substantiale de pret pentru elevi, studenti, grupuri mai mari de 4 persoane, precum si pentru pensionari, pentru toate serviciile de transport international de persoane.Transportul de persoane si serviciile de coletarie au un maxim profesionalism si siguranta deplina doar prin Royal-tour. Convinge-te acum!