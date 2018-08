Politico: Romanii, noua clasa muncitoare britanica

Stabilirea in strainatate

Boom-ul migratiei

Ziare.

com

Suburbia Burnt Oak din nordul Londrei a devenit casa pentru atat de multi romani, incat a fost botezata de presa locala "mica Romanie".Intre 3 si 5 milioane de romani - dintr-o tara cu 19,6 milioane de cetateni - traiesc si lucreaza in strainatate. Majoritatea acestora (aproximativ 2,6 milioane) lucreaza, reprezentand aproape o cincime din forta de munca a tarii. Aproximativ unul din 10 dintre acesti imigranti se afla acum in Regatul Unit.In Catford, Claudiu, un tanar constructor, duce dorul tarii din care vine. El este multumit de banii pe care ii castiga in Anglia, dar nu vrea sa se stabileasca aici pe termen lung. Lucreaza pentru un antreprenor in timpul saptamanii, iar in weekend la compania Wickes, pentru niste bani in plus. Claudiu traieste frugal, spune el. Nu bea niciodata, iar majoritatea banilor pe care ii face ii trimite acasa, lucrand aproape tot timpul.Are o sotie si o fata in Bucuresti."Romania este cea mai tare tara din lume", a declarat Claudiu mandru pentru jurnalistii de la Politico. "Este cea mai frumoasa tara din lume. Are cele mai frumoase femei. Sunt serios!", povesteste acesta, aratandu-le reporterilor o poza cu nevasta si fata lui pentru a demonstra acest lucru.Claudiu este in Londra pentru a face bani si pentru a le usura viata membrilor familiei sale pe o perioada limitata de timp. Apoi, vrea sa se intoarca acasa. "Londra nu este buna pentru copii. Prea multe droguri. Peste tot droguri", spune el.Aceasta este doar o parte a istoriei migratiei din Romania: lucratul de pe o zi pe alta, banii direct in mana, relatiile la distanta si dorul de casa.Exista, insa, si romanii care se stabilesc pe termen lung sau chiar permanent in strainatate: isi cumpara case si invata sa vorbeasca engleza. Sunt cei ai caror copii sunt in grija bunicilor, acei romani care muncesc din greu, cinstit si onest, care beneficiaza de legile flexibile din UK privind munca, dar si de economia tarii, mai noteaza publicatia.Asta este si povestea lui Ana Maria Niculae, in varsta de 33 de ani, care s-a mutat in UK in urma cu trei ani, alaturi de partenerul ei Liviu si copilul lor.Cei trei s-au stabilit in Leicester, si-au gasit de munca si si-au cumparat o casa aici. Toate acestea, cu un salariu de 8,35 de lire pe ora. In Bucuresti, Ana castiga in jur de 300 de lire pe luna, muncind ca bucatar, inainte de a intra in concediu maternal pentru a-si creste fiul, pe Adrian.Cand a revenit la munca, salariul ii fusese redus la 180 de lire. Odata ce isi platea abonamentele pentru transportul in comun si punea mancare pe masa, ii ramaneau foarte putini bani pentru alte nevoi.In Leicester, Ana lucreaza 5 zile pe saptamana, de la 10 dimineata pana seara, la 23:00. Ea castiga in jur de 1,300 de lire pe luna, dupa ce isi achita taxele, si ii place ce face."Nu vreau sa ma intorc in Romania. Viata este grea si scumpa acolo. Este tara mea, locul in care m-am nascut, dar asta este realitatea. Aici, in Anglia, angajatorii ma trateaza bine. Poate localnicii nu sunt la fel de calzi ca romanii, insa sunt respectuosi, ma intreaba ce fac, cum ma simt. Inteleg ca daca nu te simti bine nu ai cum sa vii la munca", a declarat ea pentru sursa citata.Aceste lucruri sunt importante. De asemenea, mancarea este gratuita unde lucreaza - are doua mese pe zi asigurate, iar acelasi este cazul si pentru cafea sau suc.Partenerul ei Liviu se bucura de asemenea de traiul in Regatul Unit. El lucreaza 6 zile pe saptamana, drept curier pentru compania Amazon. Liviu ar munci si 7 zile pe saptamana, insa nu permite firma acest lucru.Pentru unii, aceasta este dovada unei economii flexibile si de succes, care atrage muncitori din intreaga Europa. Pentru altii, este vorba despre o cultura de munca disfunctionala, care importa forta de munca ieftina din strainatate.Fundatia Resolution, un think-tank orientat spre stanga, a petrecut mare parte din timp analizand legile privind munca in Regatul Unit, salariile scazute, dar si imigratia. Stephen Clarke, analist economic al Fundatiei, spune ca Brexit-ul va fi o provocare pentru modul in care functioneaza economia in UK."Una dintre chestiunile pe care Brexit-ul le va scoate fortat la iveala este masura in care imigratia in tara a fost temporara sau permanenta. Chiar si acum, nu stim cati din cei care au venit in UK in anii 2000 au parasit tara sau au ramas aici in continuare. Ideea ca oamenii au castigat aici mai multi bani, pentru o perioada de 5, 10 ani, apoi s-au intors in tarile din care veneau nu mai e asa solida... Multi inca locuiesc aici si chiar si-au adus si familiile cu ei"."Va fi interesant de urmarit daca imigratia permanenta se va transforma in imigratie temporara, afectand acei factori ai economiei care se bazeaza din ce in ce mai mult pe forta de munca imigranta", a completat Clarke.El mai spune ca "Adevarul e ca cu un salariu minim in UK poti cumpara un imigrant mai bun decat un muncitor britanic".Un polonez sau un roman care aplica pentru un job in constructie, in Leicester sau Catford, este mult mai motivat, mai sanatos, mult mai educat, in timp ce un britanic in somaj s-ar putea sa nu aiba niciunul din atuurile astea, in caz contrar ar avea deja o slujba, mai noteaza Politico.Pentru Regatul Unit, rezultatul a fost un boom de migratie, intins pe o perioada de zece ani. Desi numarul imigrantilor a mai scazut fata de 2015 sau 2016, cifra a ajuns in ultimii doi ani la o medie de 270.000. Din cei 270.000, 90.000 au venit din UE doar in ultimul an.A.D.