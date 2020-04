Povestea unui roman care a murit de coronavirus in Marea Britanie: Primarul Londrei l-a laudat si l-a comparat cu tatal sau

Primarul Londrei, criticat de mama unei victime

Nicu Enciu, care a ajuns in 2015 in Londra, dupa ce a fost pompier in Romania, era sofer de autobuz, relateaza Daily Mirror Sursa citata noteaza ca romanul, care avea 52 de ani, a petrecut mai mult de 20 de ani luptandu-se cu flacarile, inainte de a muri singur in spital. Publicatia britanica il numeste "un mentor pentru soferii mai tineri"."A salvat nenumarate vieti", a spus vaduva sa, Gherghina Enciu. Cei doi sunt din Braila si au doua fete. Sotul sau a murit in urma cu doua saptamani, dupa ce le-a sunat pe cele trei pentru a-si lua ramas bun si pentru a le transmite codurile PIN ale cardurilor, cand a aflat ca va fi conectat la un ventilator: "Ma duc la terapie intensiva si nu ma ma intorc".Romanul este unul dintre cei 29 de angajati ai serviciului londonez de transport, dintre care 23 de soferi, care au murit de coronavirus. Romanul lucra in Battersea, la sud de Tamisa.Mama unuia dintre soferii morti, Emeka Nyack Ihenacho, in varsta de 36 de ani, l-a acuzat pe primar pentru ca angajatii transportului public nu au echipamente de protectie, precum masti si manusi: "Am descoperit doar dupa ce am vorbit cu fiica mea ca ea l-a implorat sa nu se duca la munca, iar cuvintele lui au fost 'Daca nu ma duc, o sa imi tai din salariu'".Joi seara, primarul londonez Sadiq Khan i-a adus un omagiu lui Nicu Enciu si l-a comparat cu tatal sau."Sunt devastat sa aud ca Nicu Enciu si-a pierdut viata dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus. La fel ca tatal meu, s-a mutat in orasul nostru in cautarea unei vieti mai bune si ii placea sa lucreze ca sofer de autobuz in sudul Londrei.Nu pot sa nu ma gandesc la asemanarile intre vietile lor si cum ar fi putut fi (in locul lui - n.red.) tatal meu sau colegii ori prietenii lui. Toti eroii nostri angajati ai transportului in comun care si-au pierdut viata devreme sunt constant in gandurile mele", a spus primarul Londrei.Un alt roman care lucreaza ca sofer de autobuz in Londra, Iulian Stroe, s-a imprietenit cu Nicu Enciu in capitala britanica. Acesta a spus ca planuieste sa duca trupul neinsufletit al prietenului sau la Braila, cu masina, pentru a putea fi inmormantat: "Simt de parca Dumnezeu l-a trimis la mine si ne-a facut prieteni, astfel incat sa pot face asta pentru familia lui".Nu mai putin de 23 de romani au murit de coronavirus in Marea Britanie , din totalul de 70 de romani care si-au pierdut viata in afara tarii.In Marea Britanie s-au inregistrat peste 19.500 de morti de coronavirus , pana sambata, adica aproape 10% din totalul mondial de peste 197.000 de decese.