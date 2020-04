Reactia ambasadei Romaniei din UK, dupa ce un charter cu muncitori a ajuns in Marea Britanie

Ziare.

Compania Air Charter Service, care a operat acest zbor, a anuntat ca acesta este doar inceputul si ca alte cinci transporturi vor veni din Romania pana la finalul lunii iunie, informeaza BBC Fermierii britanici avertizasera recent ca nu au mana de lucru, fiind foarte afectati de absenta culegatorilor sezonieri din Europa de Est.Pe de alta parte, Ambasada Romaniei in Marea Britanie a anuntat ca nu este de acord cu plecarea romanilor la munca sezoniera in aceasta perioada."Statul roman si ambasada nu au avut nicio implicare. Consider ca astfel de miscari nu sunt potrivite in aceasta perioada, dar nu putem controla initiativele private. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui sa transportam un numar mare de oameni dinspre si spre Romania", a afirmat ambasadorul Dan Mihalache, conform Macau Business Este de asteptat ca alte zeci de mii de romani sa plece din tara in urmatoarele luni pentru a efectua munci agricole in statele europene. Mii de romani au plecat deja in Germania , saptamana trecuta, iar autoritatile au transmis ca nu-i pot opri, in pofida restrictiilor de calatorie existente.C.S.