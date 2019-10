Ambasada: 280.600 de romani din Marea Britanie au depus cereri pentru noul tip de rezidenta dupa Brexit

Ziare.

Din cele 1.860.200 de solicitari depuse de cetatenii europeni din Regatul Unit,Cetatenii europeni aflati pe teritoriul Regatului Unit vor putea sa continue sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze si dupa data de 31 decembrie 2020 (in cazul iesirii Regatului Unit din UE fara un acord), respectiv 30 iunie 2021 (in cazul unui BREXIT cu acord), doar daca vor solicita inregistrarea ca rezidenti in cadrul procedurii EUSS, informeaza Ambasada intr-un comunicat.Conform procedurii, cetatenii europeni au posibilitatea sa aplice, in functie de perioada pe care au de cand se afla in Regatul Unit, pentru doua variante de rezidenta:(daca locuiesc deja de cel putin 5 ani) sau(daca locuiesc de mai putin de 5 ani).Conform informatiilor furnizate de autoritatile britanice, dintre cele, 1.524.500 au fost deja finalizate, 61% fiind pentru settled status, iar 38% pentru pre-settled status.Inregistrarea este obligatorie pentru toti cetatenii europeni aflati la data Brexit in Regatul Unit si care intentioneaza sa isi continue sederea si dupa data de 31 decembrie 2020.Termenul limita de depunere a aplicatiilor este 31 decembrie 2020 (pentru situatia in care iesirea Regatului Unit din UE nu se produce in baza unui acord) sau 30 iunie 2021 pentru situatia in care Brexit-ul se face in baza unui acord cu UE, mai arata Ambasada.