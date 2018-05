Romanii au devenit a doua minoritate in Marea Britanie

Ziare.

La 1 ianuarie 2014 toate televiziunile britanice pandeau aeroporturile Heathrow si Luton din Londra in asteptarea "invaziei", arata Ziarul Financiar, citand BBC.Marea Britanie trebuia sa accepte deschiderea pietei muncii pentru romani. A fost, vreme de un an, o campanie furibunda in presa britanica impotriva romanilor care se pregateau sa invadeze Regatul, dupa deschiderea pietei muncii.Cand o cursa Bucuresti - Londra a ajuns la destinatie, pe Luton, din avion a coborat un singur roman.Victor Spirescu era atunci intampinat de jurnalisti si s-a intretinut cu deputaul laburist Keith Vaz, presedintele Comisiei pentru Afaceri Interne din Camera Comunelor. De atunci au trecut ani, interesul presei britanice fata de subiect a scazut, dar datele statistice arata ca temerea nu era chiar nejustificata.Din populatia de aproximativ 65 de milioane de locuitori, 6,2 milioane nu erau de nationalitate britanica. Numarul persoanelor care locuiesc in Marea Britanie, insa care nu s-au nascut acolo, a crescut cu 3% din 2016.Nationalitatea poloneza ramane cea mai numeroasa nationalitate non-britanica, cu un numar estimat de un milion de polonezi care locuiesc in Regatul Unit. Dupa nationalitatea romana, urmatoarea clasata este cea irlandeza, cu aproximativ 350.00 de irlandezi care locuiesc in Marea Britanie.India este a patra tara ca pondere in populatia rezidenta in Marea Britanie, cu un numar de 340.000 de persoane.Efectul Brexit: Numarul de cereri pentru cetatenie britanica s-a dublat intr-un an, din martie 2017, pana in martie 2018; numarul de emiteri de avize de rezidenta permanenta pentru cei care au locuit in Marea Britanie mai mult de cinci ani a crescut, ajungand la 168.000, mai arata Ziarul Financiar.