Romanii au intrat fara vize in Canada si a crescut crima organizata? Reactia lui Carmen Dan la controversatul raport

Ea mai afirma ca atat Romania, cat si Canada sustin continuarea acestui demers de acces in Canada fara vize.Afirmatia ministrului vine in contextul in care un raport declasificat obtinut de Global News indica faptul ca decizia Guvernului de a nu mai impune romanilor obtinerea unei vize de calatorie inainte de sosirea in Canada, in vigoare de la 1 decembrie 2017, a dus la o "crestere notabila" in ceea ce priveste activitatea gruparilor de crima organizata."Vreau sa va spun ca am avut discutii serioase cu partenerii din Canada. Noi avem in Canada un ofiter de suport operativ, activitatea lui are rezultate pozitive. Cu partenerii canadieniMai mult decat atat, sustinem ambele parti, si romana, si canadiana, continuarea acestui demers de acces in Canada fara vize.In sensul acesta am convenit sa gandim, sa analizam si sa incheiem un parteneriat de colaborare in care sa identificam mai multe instrumente prin care sa ne asiguram ca acest proces este unul constructiv si nu ridica riscuri. Nu pot spune ca in planul infractionalitatii avem motive sa ne ingrijoram", a spus vineri Carmen Dan.Ministrul a precizat cainvocand faptul ca poate exista doar un interes crescut al romanilor de a ajunge in Canada."Partenerii canadieni nu ne-au sesizat astfel de aspecte, insa amintiti-va ce s-a intamplat atunci cand am putut sa circulam fara vize in Japonia. A fost pentru inceput un interes deosebit al cetatenilor sa ajunga acolo, pe acelasi alineate ne situam in ceea ce priveste ridicarea vizelor si accesul romanilor.Suntem intr-o continua colaborare si comunicare cu partenerii canadieni, in asa fel incat sa nu ajungem in punctul in care sa ne facem motive de ingrijorare", a subliniat Carmen Dan.Un raport declasificat obtinut de Global News indica faptul ca decizia Guvernului de a nu mai impune romanilor obtinerea unei vize de calatorie inainte de sosirea in Canada, in vigoare de la 1 decembrie 2017, a dus la o "crestere notabila" in ceea ce priveste activitatea gruparilor de crima organizata."Renuntarea la vize pentru cetatenii romani incepand din 1 decembrie 2017 a determinat o crestere notabila a activitatii gruparilor de crima organizata din Romania, avand ca tinta Canada", se arata in document, care precizeaza ca din decembrie 2017 au fost inregistrate 1.000 de solicitari de azil, in conditiile in care in 2017 doar noua astfel de cereri au fost acceptate.Din aceste motive, parlamentarul conservator Michelle Rempel l-a intrebat pe premierul canadian Justin Trudeau daca ia in calcul reintroducerea vizelor pentru romani, invocand tocmai datele din raport."Va mentine premierul Canadei o tara sigura si va impune din nou vize romanilor?", a intrebat Rempel.Premierul Justin Trudeau a declarat ca autoritatile canadiene colaboreaza cu Guvernul roman pentru a se asigura ca sistemul referitor la vize functioneaza."Continuam sa colaboram cu Guvernul roman pentru a ne asigura ca sistemul nostru functioneaza. Discutam chiar acum pentru a gasi modalitati de a ne asigura ca membri ai retelelor de crima organizata si altii nu uzeaza si nu abuzeaza de sistemul canadian de imigratie", a afirmat Trudeau.Autoritatea pentru Imigratie, Refugiati si Cetatenie din Canada a anuntat ca monitorizeaza situatia si ca a introdus noi conditii pentru romani.In 5 iunie, Guvernul a anuntat ca cetatenii romani care nu au pasapoarte electronice vor avea nevoie de vize.