Tabara de romani din centrul Londrei, distrusa de politie: Televizoare plate si alte bunuri furate, gasite in corturi

Tabara improvizata de romanii fara locuinte a fost evacuata cu scandal. Politistii au intrat in forta, dupa ce au obtinut autorizatiile necesare de la judecator, si au distrus tabara pozitionata intr-una dintre cele mai bogate zone a Londrei: Park Lane. In tabara locuiau barbati, femei si copii, scrie The Sun , care prezinta si numeroase fotogafii de la fata locului.Printre obiectele gasite in corturi se aflau si o matura sau un acordeon. Dan, unul dintre romanii evacuati, a declarat ca voia sa vanda televizorul iar cu banii primiti pe el sa revina in tara, scrie The Telegraph Inainte de evacuare, politistii au monitorizat tabara pentru a stabili daca exista indicii cu privire la un posibil trafic de fiinte umane sau sclavie.Cartierul Mayfair si zonele limitrofe au cunoscut o crestere a infractionalitatii si nu putini sunt cei care pun acest lucru pe seama migrantilor care dorm in strada.Mai mult, proprietarii de magazine s-au plans de problemele pe care le-au facut locuitorii taberei, in lipsa unor conditii minime de igiena, asa ca au depus sesizari la politie.C.B.