The Guardian, radiografie dura a Romaniei anului 2018: Banii de la UE au fost risipiti, politicienii cauta puterea doar ca sa isi umple buzunarele

Sub semnatura Claudiei Ciobanu, un jurnalist ce mai scrie pentru Reuters si Al Jazeera, The Guardian publica o analiza ce explica situatia romanilor care au parasit tara intr-un numar tot mai mare in ultimii ani."Faptul ca cei 400 de mii de romani traiesc in Marea Britanie este o tragedie pentru patria lor", titreaza The Guardian, care continua:Autoarea articolului aminteste astfel ca starea materiala a multor romani nu s-a schimbat dupa aderarea la Uniunea Europeana."Deci, de ce fug romanii? In pofida aderarii la UE, care urma sa aduca prosperitate si o calitate mai buna a vietii, la 11 ani de la aderare,. Potrivit Eurostat, mai mult de o treime dintre romani sunt expusi riscului saraciei si excluziunii sociale, iar aproape jumatate dintre copiii tarii sunt aproape saraci. Mai mult de 225.000 de copii ajung sa se culme infometati, potrivit World Vision Romania. Situatia este disperata in zonele rurale", a relatat The Guardian.Sursa citata mai scrie ca migrantii spun ca parasesc Romania in incercarea de a le oferi copiilor lor o viata mai buna, dar parasirea tarii are si efecte negative, existand posibilitatea, in mod special in cazul femeilor, sa ajunga la depresie.The Guardian adauga ca "" si ca "ei raman saraci desi muncesc din greu"."Banii pusi la dispozitie de UE au fost risipiti, iar planificarile pe termen lung sunt doar notiuni teoretice.. Fara acestea, viata in Romania devine o forma de violenta pentru cei mai vulnerabili.Imaginati-va ca nu puteti sa va trimiteti copiii la scoala pentru ca nu va permiteti rechizitele, ca mergeti in spitale unde trebuie sa va cumparati bandaje si medicamente sau ca nu va puteti incalzi locuintele. Aceste lucruri sunt obisnuite in tara mea natala", a mai scris autoarea articolului.In articolul publicat de The Guardian se mai aminteste ca, in Romania, "e greu sa eviti sentimentul ca politicienii cauta putere doar pentru a-si umple buzunarele".Sursa citata noteaza ca tara este condusa de PSD, "al carui lider"."Este doar unul dintr-o serie lunga a politicienilor de nivel inalt acuzati sau condamnati de coruptie", este descrierea facuta lui Dragnea.The Guardian mai scrie ca Romania simte deja efectele numarului mare de persoane care au parasit tara in ultimii ani.Este dat drept exemplu sistemul de sanatate, deoarece zeci de mii de persoane din acest domeniu au plecat deja din Romania.", a comentat The Guardian."Migrantii sunt de obicei tineri si activi, a caror energie si idealism sunt, prin urmare, pierdute pentru societatea, economia si politica romaneasca. Orice forta politica emergenta trebuie sa gaseasca modalitati de a opri exodul.", a conchis autoarea articolului.La finalul saptamanii trecute, Biroul National de Statstica britanic a anuntat ca numarul romanilor din Marea Britanie a ajuns la 411.000 de persoane, dublu fata de 2014.Romanii au devenit astfel a doua comunitate minoritara din Marea Britanie, dupa cea poloneza (aproximativ 1 milion de polonezi locuiesc in UK) . Pe locul al treilea se afla irlandezii, care au aproximativ 350.000 de persoane in UK.