Un medic roman din Marea Britanie isi jignea colegii si pacientii. Dar nu a fost dat afara, l-au scapat "diferentele culturale"

Medicul Serban Gheorghiu e din Cluj Napoca si s-a mutat in Marea Britanie in 1992. A fost acuzat ca isi jignea pacientii si ii injura, iar pe unii dintre ei ii punea sa stea in "pozitia George Michael" la consultatii, arata Daily Mail Nici colegii sai nu au scapat de glumele obscene si de comentariile medicului. Se pare ca o asistenta chiar a inceput sa planga in cabinet din cauza comportamentului medicului.Si, cu toate acestea, colegii sai i-au luat apararea si au sustinut ca acesta nu era rau intentionat si ca de vina pentru glumele sale ar fi "diferenta culturala", el fiind din Romania, si faptul ca engleza nu este limba sa materna.In urma reclamatiilor, Consiliul General al Medicilor din UK i-a trimis doua avertismente conform carora urma sa fie concediat daca nu isi schimba comportamentul.Cazul a ajuns la Tribunalul Medicilor Practicieni din Manchester care a decis ca medicul sa fie suspendat noua luni, instanta avand in vedere ca, totusi, nu a existat nicio plangere referitoare la abilitatile sale profesionale. Apoi, medicul s-a angajat la un alt spital, unde isi continua activitatea si astazi.A.G.