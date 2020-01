Un nord-irlandez, condamnat pe viata dupa ce a ucis un pescar roman

Ziare.

com

Jason Carr, in varsta de 22 de ani, a recunoscut ca l-a agresat pe roman, i-a furat o sticla de votca si i-a provocat daune la usa din fata a casei romanului, Stefan Zait, arata Belfast Telegraph Stefan Zait, in varsta de 45 de ani, a murit la doua zile dupa ce a fost internat in urma agresiunii.Si tatal lui Jason Carr este acuzat de intimidarea martorului, dupa ce l-a amenintat pe Zait sa nu mearga la politie pentru a depune plangere dupa agresiune.A.G.