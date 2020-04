Un roman a fost arestat in Marea Britanie dupa ce a dat o petrecere in plina strada

Ziare.

Romanul pe nume Stefan Balaci tocmai isi pierduse locul de munca din orasul Scunthorpe si a ales sa se mute in West Midlands, in incercarea de a-si gasi unul nou, informeaza Birmingham Mail. Inainte sa faca acest lucru, el a dat o petrecere la care a mai invitat si alte persoane, desi restrictiile din Marea Britanie interzic acest lucru.Dupa ce au consumat alcool, invitatii au ajuns sa se certe si petrecerea s-a mutat in fata locuintei, in strada.Vecinii au chemat Politia, iar Stefan Balaci, in varsta de 42 de ani, a fost arestat.El le-a spus politistilor ca nu stia ca trebuie sa ramana in casa si ca nu avea voie sa dea o petrecere.Romanul avea asupra lui si o bara de metal cu care se juca in aer si lovea obiectele pe care le intalnea pe strada. Aceasta bara de metal i-a fost confiscata de autoritati, dar spune ca nu isi mai aduce aminte de unde a facut rost de ea.De altfel, in fata judecatorului, Balaci si-a recunoscut fapta, dar a mentionat ca nu-si mai aduce aminte mare lucru, deoarece bause mult vin si whisky.C.S.