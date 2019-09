Un roman a socat Marea Britanie: A atacat violent mai multe femei (Video)

Ziare.

Barbatul s-a deghizat intr-un angajat al unei firme de curierat si a mers la o locuinta din Luton, in sud-estul Angliei, informeaza Pro Tv.La usa a raspuns o femeie, care a fost lovita imediat de romanul de 34 de ani. Victima s-a prabusit inconstienta, iar atacatorul a inceput sa ii caute prin buzunare. In ajutorul femeii a sarit una dintre fiicele ei, care a fost, la randul ei, lovita de roman.Momentele au fost surprinse de camerele de supraveghere. Pe filmare se vede si cum individul le taraste pe femei prin casa. La un moment dat o alta femeie coboara pe scari si este atacata de roman. In urma atacului si cea de-a treia femeie ramane inconstienta pe podea.Apoi, barbatul a furat mai multe lucruri din casa si a fugit. Autoritatile il cauta acum si cred ca romanul a si plecat din Marea Britanie."Nivelul de violenta in timpul acestui incident a fost cu adevarat socant, iar noi continuam cu ancheta, in timp ce sprijinim victimele si familia lor", a declarat inspectorul detectiv Natalie Fletcher, de la Politia Bedfordshire, care ancheteaza cazul.Acelasi barbat a fost dat in urmarire internatioanala de autoritatile din Italia pentru exploatarea sexuala a unor copii si pornografie infantila, in 2007. Se pare ca barbatul este din localitatea Ciresu, judetul Braila.