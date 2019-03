Un roman de 20 de ani a fost ucis de doi conationali la metroul din Londra

Ziare.

Agresorii, amandoi in varsta de 23 de ani, au fost arestati sub acuzatia de omor, relateaza Fox News , care citeaza Politia britanica a Transporturilor.Cei trei au avut o altercatie in statia de metrou Queensbury, in jurul orei locale 00:30, in noaptea de 9 spre 10 martie.Florin Pitic, victima in varsta de 20 de ani, a fost lovit de mai multe ori si a murit ulterior la spital.Pana acum nu se cunosc toate detaliile atacului, insa cert este ca Florin Pitic a fost lasat de agresori intr-o balta de sange.Suspectii, Ciprian Mandachi si Alin Mihai, au fost acuzati de crima si arestati.Potrivit The Standard , victima este din Vicovu de Sus, judetul Suceava, iar in Londra locuia alaturi de fratele sau Costa, in zona Brent Cross."Sunt devastat, Florin era un baiat cumsecade. Este o tragedie pentru familia noastra. Era muncitor si bun... Vrem dreptate pentru Florin si asteptam ca politia sa termine ancheta", a declarat fratele victimei pentru sursa citata.Florin Pitic lucra in constructii in capitala Angliei. Aceasta este a opta crima care are loc in Londra in ultimele 10 zile.