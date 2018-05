Eurostat: O cincime din forta de munca a Romaniei traieste in strainatate

Ziare.

com

Studiul, dat publicitatii luni, arata ca, in medie, 3,8% din cetatenii UE apti de munca locuiau intr-o alta tara membra decat cea de origine. In urma cu zece ani, media era de 2,5%.Situatia variaza semnificativ intre statele membre, de la. Comparativ cu anul 2007, proportia cetatenilor romani ce locuiesc in alte state UE a crescut cu 12,3 procente.Pe locurile urmatoare dupa Romania sunt Lituania (15%), Croatia (14%), Portugalia (13,9%), Letonia (12,9%) si Bulgaria (12.5%).. Astfel 32,4% din cetatenii UE ce locuiesc intr-un alt stat membru au studii superioare, in timp ce in cazul intregii populatii a Uniunii Europene, nivelul este de 30,1%.De asemenea, rata medie de angajare in randul cetatenilor UE mobili este de 76,1%, comparativ cu o rata totala de angajare la nivelul UE de 72,1%., comparativ cu un nivel de 16,7% in ceea ce priveste populatia Romaniei.