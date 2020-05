Reportaj AFP: Trenul de noapte, o legatura vitala intre ingrijitoarele romance si pacientii austrieci

Ziare.

Duminica seara, cand s-a urcat in tren la Timisoara, Cornelia Weisz, 42 de ani, a strecurat in bagaje si o fotografie cu cei doi copii ai sai care au ramas in Romania. Motivatia Corneliei pentru a reveni in Austria, de unde a plecat in februarie: "salariul desigur, de cinci ori mai mare decat as primi in Romania", subliniaza aceasta femeie care a plecat pentru o perioada de patru saptamani in care se va ocupa de o persoana in varsta cu diabet din regiunea Tyrol.In mod normal, 60.000 de ingrijitoare, dintre care 80% sunt femei din Romania si Slovacia, lucreaza in mod oficial in Austria, unde 33.000 de persoane au nevoie de asistenta medicala zi si noapte. Inchiderea frontierelor, in luna martie, a pus capat acest sistem si a provocat nelinisti familiilor persoanelor care au nevoie de asistenta in Austria.Presate de Viena, autoritatile romane si-au dat acordul pentru introducerea unei legaturi feroviare de noapte intre Timisoara si Viena, o distanta de 525 kilometri. Prima garnitura a plecat duminica seara si a ajuns luni la Viena.Dupa un control al temperaturii la plecare, cele aproximativ o suta de ingrijitoare la domiciliu, majoritatea absoluta femei, au fost supuse unui test de depistare a coronavirusului la intrarea pe teritoriul Austriei si au fost plasate in izolare in asteptarea rezultatelor.Alte cinci trenuri, operate in parteneriat de compania austriaca de cai ferate OBB si compania romaneasca CFR sunt programate pana la finele lunii mai. Romania, care pana acum a inregistrat peste 15.000 de cazuri de Covid-19 si 961 de decese, ar urma sa puna capat vineri carantinei.Pe langa atractia oferita de o remuneratie superioara venitului mediu din Romania, exista si legaturile care s-au format intre ingrijitoare si cei ingrijiti. "Este ca si cum am merge sa ne revedem familia", spune Frusina Samuila, 62 de ani, care precizeaza ca a vorbit de mai multe ori la telefon in ultimele doua luni cu doamna varstnica din Austria de care se ocupa de trei ani.Printre putinii barbati care au facut parte din primul grup este si Ion, 56 de ani, care a plecat in Austria pentru a avea grija de un sexagenar care sufera de o forma de scleroza in placi. "Acolo toata lumea imi spune Johann si toti locuitorii ma cunosc", spune acest fost instalator care regreta totusi ca nu si-a gasit un loc de munca in Romania.Insa conditiile de munca nu sunt intotdeauna la inaltimea asteptarilor. Potrivit unor marturii publicate in mass media din Romania, mai multe ingrijitoare au fost exploatate de familiile la care au lucrat si nu au putut pleca din cauza constrangerilor care au legatura cu pandemia.La aceasta se adauga si absenta celor apropiati sau sentimentul de culpabilitate pentru ca si-au lasat copii in grija bunicilor. In mod normal, ingrijitoarele alterneaza o luna de munca in Austria cu o luna petrecuta in Romania. "Nu as putea munci mai mult de o luna la rand", recunoaste Cornelia Weisz.