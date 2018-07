Un roman a fost rapit in Libia - MAE a activat Celula de Criza UPDATE

UPDATE 15:47

Romanul lucra in perimetrul Sharara si a fost dus intr-un loc necunoscut, scrie Libya Express Alaturi de roman, au mai fost rapiti alti trei ingineri, cu totii lucrand in apropierea unei sonde petroliere din sud-vestul tarii.Potrivit sursei citate, atacatorii erau inarmati. Ulterior, doi dintre ingineri au fost eliberati, insa nu se precizeaza daca printre cei tinuti in continuare captivi se afla si romanul.Potrivit agentiei EFE, citata de Agerpres, perimetrul Sharara face parte din campul petrolier Murzuk, iar rapitorii sunt membri intr-o militie libiana. Incidentul ar fi avut loc dimineata devreme, la unul dintre posturile de control si de acces in campul petrolier.- Iata si reactia Ministerului roman al Afacerilor Externe, remisaAmintim ca, pe 4 aprilie 2015, un alt roman, Iulian Ghergut, a fost rapit in Burkina Faso. Acesta era ofiter de securitate intr-o mina de mangan in apropierea frontierei cu Niger si Mali, iar in prezent s-ar afla in Mali, asa cum a anuntat ministrul de Externe Teodor Melescanu, luna trecuta.