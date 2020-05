Zeci de romani pleaca la munca in Austria cu trenurile speciale trimise de la Viena (Video)

Ziare.

Cei 74 de muncitori din 18 judete ale Romaniei care vor pleca spre Viena, duminica seara, au deja contracte de munca in aceasta tara. Cei mai multi au mai lucrat in Austria, iar acum fac schimbul de tura.Dupa ce vor ajunge la Viena, muncitorii vor fi testati pentru coronavirus, iar mai apoi isi vor prelua locurile de munca, in special de ingrijire a batranilor.Trenul special de Viena pleaca de la Timisoara in jurul orei 21:00.Potrivit CFR Calatori, au fost pregatite doua perechi de trenuri pe rutele Viena-Timisoara (in 9 si 12 mai) si Timisoara-Viena (in 10 si 13 mai). "Efectuarea transportului se va realiza cu conditia ca partea austriaca sa colecteze suficiente rezervari pentru ocuparea vagoanelor", a transmis CFR Calatori.Conform sursei citate, toate trenurile vor fi formate numai din vagoane cuseta, fiecare garnitura avand in compunere 5 vagoane cuseta romanesti si 5 vagoane cuseta austriece. Numarul total de locuri intr-un tren este de aproximativ 350.Circulatia trenurilor speciale se va derula in conformitate cu conditiile aprobate de Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne din Romania.CFR Calatori precizeaza ca OBB si autoritatile din Austria se ocupa de rezervarea locurilor pentru trenurile special comandate. De asemenea, responsabili de selectia si deplasarea pasagerilor cu aceste trenuri sunt agentiile de recrutare din Austria.Transportul pasagerilor realizeaza in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la regulile de distantare sociala, respectiv a regulilor de igiena si comportament emise de autoritati pentru protectia persoanelor si prevenirea infectiei cu COVID-19.La plecarea din Timisoara, au acces in aceste trenuri special comandate de OBB doar persoanele declarate admise de DSP.Toti calatorii au obligativitatea sa poarte masca de protectie pe durata calatoriei si se recomanda utilizarea manusilor de unica folosinta.Pentru operatiunile de imbarcare/debarcare a calatorilor vor fi asigurate culoare special amenajate pentru accesul, respectiv parasirea organizata a incintei statiei de cale ferata.