Autoritatile olandeze au decis sa mute zeci de romani cu COVID... pe o nava. Reactia MAE

Conform emisiunii Omroep Gelderland, citata de Dutch News , cei 28 de romani lucrau in acelasi loc si locuiau in trei vile dintr-un complex.Primarul din Arnhem, Ahmed Marcouch, a spus ca romanii au fost transportati cu doua autocare.Nu este sigur despre ce fel de nava este vorba, dar unele rapoarte o descriu ca fiind o nava de croaziera.Alte 21 de persoane au fost puse in izolare unde locuiau. Focarul a iesit la iveala dupa ce o femeie de 47 de ani care locuia in complex a fost dusa la spital si diagnosticata cu COVID-19, iar apoi ceilalti romani au fost testati."Este dificil pentru ei sa fie bolnavi intr-o tara a carei limba nu o cunosc", au transmis autoritatile locale. Acestea au spus ca vecinii romanilor sunt ingrijorati, dar ca s-au luat masurile necesare pentru ca focarul sa fie limitat.Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni dimineata, ca s-a autosesizat in acest caz si confirma ca cei 28 de cetateni romani confirmati pozitiv cu COVID-19 au fost plasati in carantina. MAE precizeaza ca starea de sanatate a acestora este buna, toti fiind asimptomatici."MAE precizeaza ca Serviciul de Sanatate Publica olandez monitorizeaza constant situatia acestora, fiind vizitati zilnic de catre medici. De asemenea, reprezentantii angajatorului au mentionat ca cetatenilor romani le sunt asigurate toate conditiile de cazare si masa, inclusiv plata concediului medical pe intreaga perioada cat acestia se vor afla in carantina. MAE mentioneaza ca locatia in care cetatenii romani sunt cazati este folosita de regula pentru petrecerea vacantelor", transmite MAE.MAE precizeaza ca, pana in prezent, la Ambasada Romaniei la Haga nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani in cauza sau din partea membrilor de familie ai acestora.A.G.