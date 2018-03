Cinci romani au murit intr-un accident rutier in Olanda

Ziare.

Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe drumul national N270, in apropierea localitatii olandeze Helmond. In microbuz erau opt cetateni romani, angajati ai companiei olandeze Van Rooi.Cinci romani au murit, iar alti trei au fost raniti grav in accident, informeaza site-ul de stiri Omroepbrabant.nl.Numeroase echipaje ale politiei si ambulantelor au intervenit la locul accidentului.Autoritatile olandeze investigheaza circumstantele producerii accidentului.