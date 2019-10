Romani care fortau tinere sa se prostitueze au fost retinuti in Belgia si Olanda

Ziare.

In acest dosar, trei romani si trei olandezi sunt suspectati ca au exploatat sexual, obligandu-le sa se prostitueze in bordeluri clandestine. In ultimele zile au fost loc mai multe perchezitii in acest caz.Potrivit Politiei Romane, politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Iasi au facut, in 7 si 8 octombrie, sase perchezitii domiciliare in Iasi, Piatra Neamt si Barlad.Activitatile au fost desfasurate concomitent in Romania, Olanda si Belgia, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in trafic de persoane pe ruta Romania-Olanda."Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2015, membrii gruparii, formate din trei cetateni romani si alti trei cetateni olandezi, ar fi dezvoltat o retea de trafic de persoane si ar fireusit sa recruteze si sa exploateze sexual 8 tinere din Romania si alte 9 tinere din Republica Moldova, prin obligare la practicarea prostitutiei", arata sursa citata.Prin intermediul EUROJUST , in cursul anului 2018, a fost incheiat un acord de echipa comuna de ancheta cu autoritatile judiciare din Olanda, respectiv OostNederland Politie Enschede, cercetarile efectuandu-se in comun in cadrul operatiunii "Schipbeek".La actiunea din Romania a participat un ofiter de politie olandez din cadrul OostNederland Politie Enschede, iar in Olanda au participat trei ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi.In urma actiunii,, fiind cercetati pentruIn Romania, cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.Potrivit DIIOCT, tinerele erau obligate sa practice prostitutia, prin folosirea de violente, amenintari si santaj, in bordeluri clandestine care functionau in locuintele inchiriate de catre membrii gruparii."Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost identificate si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, telefoane mobile, suma de 5880 euro si alte inscrisuri", arata DIICOT.