Lipsesc culegatorii de capsuni in Spania blocata de coronavirus

Partea intunecata a aurului rosu

Face Guvernul tot ce poate?

Cerere in scadere

Ziare.

com

"Este o situatie dramatica", a declarat Cristobal Picon, un fermier din Huelva, o provincie aflata in sud-vestul Spaniei.Recolta de capsuni din acest an s-a anuntat dificila din start, fiindca fermierii au protestat la adresa preturilor de productie mari si a preturilor minime de vanzare a produselor. Dar apoi a aparut pandemia de coronavirus si intreaga Spanie a intrat in carantina, tara fiind sever afectata de un numar ridicat de infectari.Cu cateva zile inainte ca premierul spaniol, Pedro Sanchez, sa decreteze starea de urgenta, Marocul si-a inchis granitele. De pe o zi pe alta, muncitorii marocani au fost impiedicati sa ajunga la fermele din Spania unde muncesc in fiecare an.Intre timp, muncitori din Europa de Est aflati deja in drum spre Spania s-au vazut nevoiti sa se intoarca acasa, fiindca guvernele din intreaga Uniune Europeana au luat si ele decizia fara precedent de a inchide granitele.Astfel, de pe plantatiile de capsuni din provincia Huelva au, potrivit asociatiei de afaceri Interfresa. Cu acelasi fenomen se confrunta multe alte ramuri economice din intreaga Europa, afectata de masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului.De altfel, nu sunt semne ca muncitorii sezonieri vor primi aprobare pentru a sosi in Huelva in saptamanile urmatoare. "Nu este fezabil", a declarat un reprezentant al guvernului regional. Manuel Delgado Cabeza, profesor de agronomie la Universitatea din Sevilla, este convins ca acestia "pur si simplu nu vor veni".Fermierii vor fi nevoiti sa se descurce cu cateva mii de muncitori care se afla deja in regiune, plus localnicii.Si mandria si rusinea poarta culoarea rosie in aceasta provincie andaluza de la granita cu Portugalia, la tarmul Oceanului Atlantic. Huelva produce 97% din capsunile spaniole.Economia din Huelva nu dispune de alte mine de aur, astfel ca aceste exporturi au devenit principala sursa de venit si un soi de blazon al provinciei. Ele sunt si un motiv de mandrie locala intr-o regiune afectata masiv de somaj si saracie.Dar capsunile au si o parte intunecata. Mare parte din succesul acestei industrii se datoreaza conditiilor precare in care lucreaza angajatii. Anual, mii de persoane vin din tari cum ar fi Romania, Bulgaria sau Polonia pentru a lucra pe camp.Multe altele, in special femei, sosesc din Maroc. Foarte putini dintre localnici indraznesc sa afirme ca migrantii vin sa le fure locurile de munca, fiindca majoritatea nu sunt dispusi sa participe la strangerea recoltei.Delgado Cabeza a subliniat ca "Huelva are cel mai flexibil model de ocupare a fortei de munca din istoria capitalismului". El a petrecut patru decenii studiind economia agricola din sudul Andaluziei. "Oamenii sunt angajati in tarile lor de origine si sosesc aici doar pentru perioada cand este nevoie de munca lor. Dupa aceea, trebuie sa se intoarca acasa."In februarie, raportorul special al ONU pentru saracie extrema si drepturile omului, Philip Aston, a declarat ca unii din acesti muncitori sezonieri au fost cazati in colonii de baraci, "in conditii mult mai grele decat in taberele pentru refugiati, fara apa curenta, electricitate si grupuri sanitare".Cu un an si jumatate in urma, o investigatie jurnalistica germana a dezvaluit ca mai multe muncitoare sezoniere ar fi fost abuzate sexual in timp ce lucrau in conditii precare pe campurile de capsuni din Huelva. Aceste acuzatii nu erau ceva nou, dar au starnit un val de indignare la scara nationala abia dupa aparitia subiectului in presa internationala."Cand cetatenii germani, de pilda, cumpara aceste capsuni, ei ar trebui sa fie constienti de ceea ce le insoteste", a mai declarat Delgado Cabeza.Si muncitorii locali sunt afectati de restrictiile impuse de masurile anti-coronavirus. Initial, numai doi oameni puteau calatori intr-o masina si numai trei intr-un microbuz cu noua locuri. Drept rezultat, multi dintre ei nu se pot duce la lucru, a comunicat asociatia Interfresa.De atunci Guvernul a operat cateva modificari, in asa fel incat localnicii sa poata lucra pe camp mai usor. Spre exemplu, ei se pot angaja ca muncitori sezonieri fara a pierde ajutorul de somaj. Dar este asta de ajuns?"Nu stiu ce sa spun", a declarat Natalia Aguilera, manager in cadrul Cooperativas Agroalimentarias de Huelva. "Este un echilibru intre sanatate si economie." Ea crede insa ca "ar fi interesant ca oameni care trebuie sa munceasca sa poata veni, chiar si din alte tari." Mai ales, adauga Aguilera, ca exista doar o mana de cazuri confirmate de coronavirus in provincie. Ministerul spaniol al Agriculturii nu a raspuns la cererea de a comenta pe acest subiect.Intre timp, lucrurile au devenit si mai complicate. Cand alte state europene, in special Germania si Regatul Unit, doua din cele mai importante piete de desfacere, au introdus restrictii similare, comenzile pentru capsuni au scazut cu 40-60 %, potrivit Interfresa.In plus, cererile la nivel national, provenind de la hoteluri, restaurante si cofetarii au disparut. Si in supermarketuri oamenii se duc mai rar si cumpara mai putine produse proaspete.Aguilera a conchis: "Suntem acum ingrijorati ca ne vom pierde pietele." Totusi, in opinia sa, situatia s-a echilibrat fortat. Avand la dispozitie mai putina forta de munca, este posibila aprovizionarea supermagazinelor cu o cantitate mai mica de produse. Dar asta se traduce in venituri mai mici.