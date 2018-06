Numar record de romani angajati in Spania - cati au afacerile lor

Ziare.

com

In timpul crizei imobiliare, numarul romanilor cu rezidenta in Spania a scazut la 700.000, iar acum cel putin jumatate dintre ei au un loc de munca legal, arata TVR 1.De exemplu, romanii reprezinta 9% din populatia orasului Torrejon de Ardoz, la est de Madrid. Sase romani lucreaza la primarie, angajati pentru a oferi ajutor strainilor.Si, chiar daca lucrurile nu sunt chiar ca acum 10 ani, romanii raman in Spania sau se intorc aici si isi deschid afaceri, pentru ca statul ii ajuta pe intreprinzatori. In jur de 37.000 de romani si-au deschis afaceri in Spania si cred ca in Romania nu ar fi reusit din cauza birocratiei.70 de mii de romanii lucreaza legal in agricultura, iar 36.000, cele mai multe femei, sunt angajati in case.