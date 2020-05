O romanca din Spania aduce omagii literare celor care lupta in prima linie cu COVID-19. I s-au alaturat mai multe personalitati iberice

Ziare.

com

Astfel, pornind de la obiceiul spaniolilor de a a iesi in fiecare zi, la ora 20:00, la ferestre, balcoane sau terase pentru a-i aplauda la unison pe cei din linia intai, romanca a creat pagina de Facebook Aplauso literario, prin care aduce un omagiu literar, arata Romania Expres. Impreuna cu cativa scriitori spanioli, ea creeaza poezii, povesti sau fragmente de nuvela pe care seara de seara, la cateva minute dupa aplauzele de la ora 20:00, le publica pe pagina Aplauso Literario.Usor, usor i s-au alaturat scriitori din Spania,oameni de muzica sau actori care, in fiecare seara, citesc o parte din propiile opere sau din operele altor scriitori.Romanca vrea sa ii incurajeze si pe romani sa se alature demersului sau si ii sfatuieste si pe parinti sa isi implice copiii in proiect. Mai mult, ea publica si "pilulele" literare care apartin copiilor.