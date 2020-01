Populatia Spaniei creste datorita imigratiei. Usoara scadere a numarului romanilor

Ziare.

Conform datelor Institutului National de Statistica (INE), la 1 iulie 2019 populatia rezidenta a Spaniei a ajuns la 47,1 milioane, o crestere de 0,8% fata de semestrul anterior, informeaza agentia EFE.Aceasta crestere se datoreaza unui sold migrator pozitiv de 209.097 persoane, cel mai ridicat inregistrat intr-un semestru incepand din 2008, primul an de cand sunt disponibile astfel de date.Printre nationalitatile cu cea mai mare crestere numerica sunt columbienii (27.920), venezuelenii (24.238) si marocanii (20.627). Procentual, cele mai mari cresteri se inregistreaza in randul imigrantilor veniti din Venezuela (18,1%), Honduras (15,4%) si Columbia (14%).Scaderi in randul imigrantilor rezidenti in Spania s-au inregistrat in cazul ecuadorienilor, cu 1,2% (- 1.651 persoane) si al romanilor, cu 0,1% (- 964 persoane).Soldul migrator pozitiv de 209.097 persoane a permis compensarea sporului negativ de 45.002 de persoane inregistrat in randul populatiei spaniole.