Un roman a murit intr-un accident produs in Spania: Alti sapte au fost investigati, apoi externati

Potrivit primelor informatii, un camion a intrat intr-o furgoneta, la bordul careia se aflau opt romani, care stationa pe marginea drumului.Pe langa cei sapte romani raniti a fost, de asemenea, ranit si soferul camionului.Accidentul s-a produs joi dimineata, in jurul orei locale 5:00 (ora Romaniei, 06:00) pe autostrada A66, pe sensul spre Sevilla.Ministerul de Externe confirma informatiile aparute in presa."Consulatul General al Romaniei la Sevilla a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la accidentul rutier produs la data de 2 ianuarie 2020, in municipiul Villafranca de los Barros, Regatul Spaniei, respectiv cetatenia si identitatea persoanelor afectate, starea de sanatate a acestora si circumstantele producerii accidentului. Potrivit datelor obtinute de la autoritatile locale,", a transmis MAE.Institutia precizeaza ca reprezentantii Cpnsulatului Romaniei la Sevilla intreprind demersurile necesare repatrierii romanului decedat."Reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Sevilla intreprind demersurile necesare in vederea identificarii si notificarii familiei persoanei decedate. Consulatul General al Romaniei la Sevilla monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara in limita competentelor legale, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si a certificatului de deces", arata MAE.Potrivit autoritatilor medicale din Extremadura, cinci persoane au suferit rani serioase, iar trei rani minore.Ranitii, cu varste cuprinse intre 17 si 39 de ani, au fost internati in spitale din Merida, Tierra de Barros si Zafra.Toate cele opt persoane aflate in furgoneta sunt de nationalitate romana, potrivit postului de televiziune Canal Extremadura.